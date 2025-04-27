Невидимые герои тыла: в Нижнекамске наградили волонтеров

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Надеждой Багаутдиновой В пункте сбора помощи на Химиков, 72б в Нижнекамске состоялось торжественное награждение волонтеров, которые ежедневно отдают свое время и силы ради помощи военным.