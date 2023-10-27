СК случайно нашёл ресторан с нарушениями при обысках по делу «азербайджанской мафии»

Правоохранители установили личности двух юношей, устроивших нападение в зале. Группа следователей вместе с сотрудниками МВД России и Росгвардией случайно обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности в ресторане, где произошло нападение на парня, за которым стоят сторонники Турала Мамедова и «азербайджанской мафии».