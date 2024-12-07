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Общественная служба новостей

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Полпред Жога поручил обеспечить безопасность в Новый год на фоне СВО

Представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил силовым структурам и главам регионов усилить меры безопасности в новогодние праздники из-за угрозы терактов на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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