Песков оценил слова Залужного о зашедшем в тупик украинском конфликте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о зашедшем в тупик украинском конфликте, заявил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
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