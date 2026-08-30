Главный тренер СКА оценил трансферную работу без миллиардных трат

Главный тренер СКА, Игорь Ларионов, одобрил грамотный подход клуба к летним трансферам. В команду пришли 11 новых игроков, включая Глотова и Бардакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Сын писателя Драг...
- Диаспоры будут пл...
- Самый циничный сг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым