Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Масленица – языческий кошмар: мусульманка в Казани обрушивает правду о празднике

Масленица – языческий кошмар: мусульманка в Казани обрушивает правду о празднике

Avia.pro - СМИ Масленица в России: языческий кошмар, который мусульмане должны обходить стороной Меня зовут Фируза, приехала в Россию из Таджикистана три года назад, думала, тут всё просто: работа, дом, мечеть по пятницам.

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Комментарии
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Андрей
как приехала так пусть и уезжает.
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