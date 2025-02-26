Масленица – языческий кошмар: мусульманка в Казани обрушивает правду о празднике

Avia.pro - СМИ Масленица в России: языческий кошмар, который мусульмане должны обходить стороной Меня зовут Фируза, приехала в Россию из Таджикистана три года назад, думала, тут всё просто: работа, дом, мечеть по пятницам.
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