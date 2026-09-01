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ПСБ и Центр поддержки предпринимательства Приморья объединили усилия для поддержки бизнеса

ПСБ и Центр поддержки предпринимательства Приморья объединили усилия для поддержки бизнеса

ПСБ и автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» подписали соглашение на полях Восточного экономического форума.

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