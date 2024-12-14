Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В общем Германия и так давно сторона конфликта,танки же немецкие! Что за игры?"Россия выиграла ...
  • Владимир Уфимцев
    Раз власти не могут "справиться" с алигархами, надо брать   дело освобождения от мастурбеков азиатских в свои, народн...Русские паспорта ...
  • Алекс Прохоров
    Давно пора хорошо *дать по морде * и Британии и США, шольц, вроде не бы да как бы, пока. У нас ведь есть ПОСЕЙДОН!?!!..."Ткнуть мордой СШ...

Аналитик спецслужб Макмиллан: БПЛА в небе над США могут быть русскими «Орланами»

Аналитик спецслужб Макмиллан: БПЛА в небе над США могут быть русскими «Орланами»

Американцы сообщают о множестве случаев наблюдения в небе больших беспилотников в последнее время.В Соединенных Штатах наблюдается паника из-за неопознанных объектов, замеченных в небе над крупными городами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх