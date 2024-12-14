Аналитик спецслужб Макмиллан: БПЛА в небе над США могут быть русскими «Орланами»

Американцы сообщают о множестве случаев наблюдения в небе больших беспилотников в последнее время.В Соединенных Штатах наблюдается паника из-за неопознанных объектов, замеченных в небе над крупными городами.
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