В Мордовии осуждены жители региона, совершившие мошенничества с недвижимостью и земельным участком на сумму более 7,5 млн рублей

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении четверых жителей региона, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.
Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении четверых жителей региона, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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