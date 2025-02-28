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Проезд по участку Курской улицы в Петербурге закроют на два с половиной года

Проезд по участку Курской улицы в Петербурге закроют на два с половиной года

Как сообщили 28 февраля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), во Фрунзенском районе по 29 сентября 2027 года ограничат проезд по Курской улице от Тамбовской улицы до Днепропетровской, с закрытием движения по Курской улице в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской.

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