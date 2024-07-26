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Дрессел о том, будут ли равные условия с точки зрения допинг-контроля на Играх-2024: «Не совсем уверен в этом»

Ранее 23 китайских пловца были оправданы в деле о положительных пробах на триметазидин. 11 из них выступят в Париже-2024.

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