Русская весна

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Игры разведок вокруг Виктора Бута

Игры разведок вокруг Виктора Бута

После состоявшегося в апреле этого года обмена американского буяна и пьяницы Тревора Рида на русского лётчика Ярошенко казалось вполне логичным, что следующим знаменитым заключённым, которого США предложат России обменять, станет Виктор Бут.

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