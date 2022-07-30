Игры разведок вокруг Виктора Бута

После состоявшегося в апреле этого года обмена американского буяна и пьяницы Тревора Рида на русского лётчика Ярошенко казалось вполне логичным, что следующим знаменитым заключённым, которого США предложат России обменять, станет Виктор Бут.
После состоявшегося в апреле этого года обмена американского буяна и пьяницы Тревора Рида на русского лётчика Ярошенко казалось вполне логичным, что следующим знаменитым заключённым, которого США предложат России обменять, станет Виктор Бут.
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