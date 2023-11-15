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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ступак не выступит на первом этапе Кубка России в Вершине Теи

«Я не стартую в Тее первые старты. Сейчас у меня будет начинаться только вкатка. Я достаточно много пропустила.

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