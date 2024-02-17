«У меня от этих штук уже башка болит». Загитова записала влог со Спартакиады

Первый канал опубликовал новый влог олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Фигуристка пообщалась с участниками Спартакиады в Магнитогорске – Марком Кондратюком, Евгением Семененко, Владиславом Дикиджи, Романом Савосиным и Андреем Мозалевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии