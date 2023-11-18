Попова: коронавирус не покидает организм и продолжает вредить

По данным главы Роспотребнадзора, инфекция поражает нервную ткань, сосудистые стенки и очень негативно воздействует на иммунную систему Ученые пока спорят, но уже в основном согласились с тем, что вирус не покидает организм после ковида и продолжает вредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.