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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Попова: коронавирус не покидает организм и продолжает вредить

Попова: коронавирус не покидает организм и продолжает вредить

По данным главы Роспотребнадзора, инфекция поражает нервную ткань, сосудистые стенки и очень негативно воздействует на иммунную систему Ученые пока спорят, но уже в основном согласились с тем, что вирус не покидает организм после ковида и продолжает вредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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