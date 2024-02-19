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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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На ВДНХ состоится День энергетики

На ВДНХ в рамках выставки «Россия» 20 февраля состоится День энергетики. Гостей будет ждать насыщенная деловая программа, масса образовательных, спортивных и культурных мероприятий, возможность попробовать себя в роли профессионала энергетической отрасли.

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