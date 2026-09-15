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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раннинбек «Детройта» Айзея Пачеко пропустит около трех месяцев после операции на спине

Раннинбек «Детройт Лайонс» Айзея Пачеко пропустит около 12 недель после операции на спине, сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

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