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Склад с реквизитом студии "Квартал-95" сгорел на Украине

Склад с реквизитом студии "Квартал-95" сгорел на Украине

Валентин Спринчак/ТАСС Весь реквизит студии "Квартал-95", одним из основателей которой является лидер киевского режима Владимир Зеленский, сгорел в Киеве.

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