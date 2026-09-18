Юрист указал на незаконность снижения зарплаты из-за удаленной работы

Если объем и сложность задач не меняются, оклад должен остаться прежним Юрист Эмиль Халимов в интервью "Абзацу" разъяснил, что перевод сотрудника на дистанционную работу не дает работодателю права снижать ему зарплату.
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