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Юрист указал на незаконность снижения зарплаты из-за удаленной работы

Юрист указал на незаконность снижения зарплаты из-за удаленной работы

Если объем и сложность задач не меняются, оклад должен остаться прежним Юрист Эмиль Халимов в интервью "Абзацу" разъяснил, что перевод сотрудника на дистанционную работу не дает работодателю права снижать ему зарплату.

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