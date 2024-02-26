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Садальский высказался о возвращении в Россию Чулпан Хаматовой

Садальский высказался о возвращении в Россию Чулпан Хаматовой

Стас Садальский выразил свою точку зрения относительно возможного возвращения актрисы Чулпан Хаматовой в Россию.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Хаматову с козлиным рылом опять в Россию?  Да вы спятили - она же только вонять может!
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17 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...Стас Садальский отметил, что Хаматова, вероятно, осознает, что за рубежом ей сложно добиться широкого признания...&quot; Ну так пусть осознает, что в России ей будет ещё сложнее, чем за рубежом, добиться хоть какого-то, даже самого маленького, признания. Пусть сидит, где сидела эти два года, или двигает дальше, а в России она не нужна. Ну, разве что таким же готовым продать, предать, сдать страну, благодаря которой стали известными, а теперь известны в основном, как предавшие эту страну, и оттого презираемы огромной частью народа.
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15 час.

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