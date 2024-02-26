Садальский высказался о возвращении в Россию Чулпан Хаматовой

НП

Наталья Павлова

"...Стас Садальский отметил, что Хаматова, вероятно, осознает, что за рубежом ей сложно добиться широкого признания..." Ну так пусть осознает, что в России ей будет ещё сложнее, чем за рубежом, добиться хоть какого-то, даже самого маленького, признания. Пусть сидит, где сидела эти два года, или двигает дальше, а в России она не нужна. Ну, разве что таким же готовым продать, предать, сдать страну, благодаря которой стали известными, а теперь известны в основном, как предавшие эту страну, и оттого презираемы огромной частью народа.