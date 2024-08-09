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Несекретные материалы

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  • Георгий Михалев
    Да, во всем виноваты блогеры.Врать «нельзя»: с...
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Военкоры обвинили редакторов телеканала "Звезда" в съёмке колонн военной техники под Курском

Военкоры обвинили редакторов телеканала "Звезда" в съёмке колонн военной техники под Курском

Колонны впоследствии попали под удар HIMARSZ-военкоры обвинили редакторов телеканала "Звезда" в съёмке колонн военной техники под Курском, которые впоследствии попали под удар HIMARSКорреспонденты "Звезды" в репортаже показали движение военной техники в зону боестолкновений на въезде в Курск.

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