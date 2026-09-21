Индекс ММВБ вырос на 0,3% в ходе сессии

Индекс Московской биржи поднялся до 2272 пунктов, акции ГМК Норникель выросли на 0,9%, а бумаги Сбербанка, Лукойла и Роснефти прибавили от 0,1% до 0,3%.
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