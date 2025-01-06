Возрождение СССР неизбежно. Вассерман назвал дату

«Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.Гони природу в дверь: она влетит в окно».Н. М. Карамзин «Идеи экономистов и политических мыслителей –и когда они правы, и когда ошибаются –имеют гораздо большее значение, чем принято думать.