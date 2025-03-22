Хорошие, но не прижились: 5 причин, которые отталкивают россиян от покупки электромобилей Ольга БезродняяЭлектромобили набирают популярность в странах с развитой инфраструктурой и экологической сознательностью, однако в России их распространение сталкивается с рядом значительных препятствий.