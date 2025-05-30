Avia.pro - СМИ В Санкт-Петербурге общественный транспорт стал ареной нового конфликта.
"Вы все неверные": Дети иностранцев оскорбили пассажиров автобуса за простую просьбу оплатить проезд
Комментарии
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Валентина Бунина
На голову народа всякие напасти. Приезжие совсем распоясались, сопляки просто бандиты и им все сходит с рук. Власти бездействуют, попустительствуя дебоши, террор, халяву. Их это не касается. Народ молча утирается!
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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56 мин.
Анатолий Базылев
Так нашему Гаранту угодно
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29 мин.
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