Политика как он...
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Политика как она есть

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В Польше призвали разъяснить ситуацию с состоянием американских истребителей F-16

В Польше призвали разъяснить ситуацию с состоянием американских истребителей F-16

Член парламента Польши Анджей Сливка потребовал от главы Министерства обороны страны Владислава Косиняка-Камыша разъяснить ситуацию с техническим состоянием поставленных из США истребителей F-16 после ряда сообщений СМИ.

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