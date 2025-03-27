В Польше призвали разъяснить ситуацию с состоянием американских истребителей F-16

Член парламента Польши Анджей Сливка потребовал от главы Министерства обороны страны Владислава Косиняка-Камыша разъяснить ситуацию с техническим состоянием поставленных из США истребителей F-16 после ряда сообщений СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии