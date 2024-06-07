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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «Надеюсь, что смогу получить от «Ред Булл» больше. Пересу придется выступать на высоком уровне – всякое может случиться»

Пилот «РБ» отметил, что хочет в будущем перейти в основную команду «Ред Булл», где ранее продлили контракт с Серхио Пересом по схеме 1+1.

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