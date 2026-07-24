RBI подаст новый иск против «Распериа» более чем на 3 млрд евро

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) намерена обратиться в суд Австрии с иском к находящейся под санкциями ЕС российской компании «Распериа», требуя около 3,15 млрд евро компенсации, сообщает Reuters.
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