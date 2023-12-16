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В стенах выступают: Бурятская опера в Большом, Спиваков — в Доме ученых

В стенах выступают: Бурятская опера в Большом, Спиваков — в Доме ученых

В Театре имени Вахтангова состоялась церемония вручения зрительской премии «Звезда театрала» – 2023. Фестиваль «Формула гармонии», посвященный юбилейным датам Курчатовского института, завершился в столичном Доме ученых имени Александрова.

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