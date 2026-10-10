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Пятый канал

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Трое из четверых осужденных за убийство футболиста Ерошевича отрицали свою вину

Трое из четверых осужденных за убийство футболиста Ерошевича отрицали свою вину

Осужденные за убийство 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича в Щелково в 2025 году отрицали свою вину на суде и заявляли, что их действия были самообороной.

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