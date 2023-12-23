Депутат ГД Якубовский предложил снизить тарифы на ЖКУ в новогодние праздники

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский предложил снизить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ряда категорий россиян во время новогодних праздников.
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