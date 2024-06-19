Tele2 отменяет роуминг в Севастополе и Крыму

Российский сотовый оператор Tele2, контролируемый национальной телекоммуникационной компанией «Ростелеком», заявил об отмене роуминга для своих абонентов в городе Севастополь и на территории полуострова Крым.
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