«Россия получит царя, а у Запада закончится белая полоса»: пророческие письма богослова из XIX века Ольга БезродняяСвятитель Феофан Затворник, живший в XIX веке, оставил глубокое наследие в православной традиции и стал известен своими пророчествами о будущем России и всего мира.