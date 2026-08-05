Спортивная программа ВЭФ объединит забег, регаты и звезд футбола

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября в рамках Восточного экономического форума пройдет масштабная спортивная программа, в которую войдут международные турниры, массовые соревнования, встречи с легендами спорта и зрелищные городские мероприятия.
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