Ликвидированные в Махачкале боевики оказались сыновьями местного чиновника

Террористы, ликвидированные в Махачкале оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана.МВД Дагестана опознало трупы Османа и Адиля Омарован, ликвидированных в ходе перестрелки с правоохранителями в Махачкале.
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