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Царьград

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Самолет, предположительно, спецпосланника Уиткоффа сел в Петербурге

Самолет, предположительно, спецпосланника Уиткоффа сел в Петербурге

Возможно, политик встретится с Владимиром Путиным.Американский самолёт того же типа, что и у спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, сел 11 апреля в Санкт-Петербурге.

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