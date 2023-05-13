В ходе первых попыток контрнаступления украинские войска понесли наибольшие за несколько месяцев потери

Украинские, как их назвали в США, «формирующиеся операции», а, по сути, первых попыток многократно анонсированного контрнаступления, привели к ряду негативных для киевского режима последствий.
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