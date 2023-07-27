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Президент Комор: авторы африканской мирной инициативы пока не увидели подтверждения заинтересованности Зеленского в мирном плане

Президент Комор: авторы африканской мирной инициативы пока не увидели подтверждения заинтересованности Зеленского в мирном плане

Авторы африканской мирной инициативы по Украине пока не увидели подтверждения заинтересованности лидера бывшей советской республики Владимира Зеленского в мирном плане.

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