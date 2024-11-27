Участник СВО переквалифицировался из штурмовика в писатели: «Оставляю историческую память о бойцах»

Экс-майор полиции Вадим Белов из Нижнего Новгорода отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он был штурмовиком в самом пекле событий, участвовал в нескольких сложных зачистках, а после тяжелого ранения вернулся домой и теперь снова привыкает к новой, мирной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии