Участник СВО переквалифицировался из штурмовика в писатели: «Оставляю историческую память о бойцах»

Экс-майор полиции Вадим Белов из Нижнего Новгорода отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он был штурмовиком в самом пекле событий, участвовал в нескольких сложных зачистках, а после тяжелого ранения вернулся домой и теперь снова привыкает к новой, мирной жизни.