Американский ядерный бомбардировщик пролетел недалеко от Санкт-Петербурга

Американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 км от Санкт-Петербурга.
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