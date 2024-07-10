Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 479 подписчиков

В Нижегородской области хотят увеличить продолжительность жизни до 78 лет

В Нижегородской области хотят увеличить продолжительность жизни до 78 лет

Нижегородский Минздрав намерен поработать над увеличением продолжительности жизни жителей.В Нижегородской области хотят добиться средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сообщила глава Минздрава Галина Михайлова в телеэфире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх