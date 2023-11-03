«Хезболла» предупредила США о вступлении в войну против ИзраиляЛиванская группировка «Хезболла» пригрозила США открыть новый фронт против Израиля, если израильская армия не прекратит военные действия в секторе Газа до 3 ноября, рассказал кувейтской газете Al-Jarida источник в дипломатических кругах Ирана.