В Кремле оценили внешнее состояние Зеленского

Политика как она есть

Президент Украины Владимир Зеленский внешне выглядит не очень. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, не чувствует ли украинский президент себя загнанным в угол.