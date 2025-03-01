Политика как он...
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Политика как она есть

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В Кремле оценили внешнее состояние Зеленского

В Кремле оценили внешнее состояние Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внешне выглядит не очень. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, не чувствует ли украинский президент себя загнанным в угол.

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