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При взрыве на военной базе в Боливии пострадали 58 человек

При взрыве на военной базе в Боливии пострадали 58 человек

facebook*/DTV 8.1 По меньшей мере 58 человек пострадали при взрыве на территории Центра общего обслуживания военной техники полка "Боливар" в Боливии.

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