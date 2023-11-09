Россия и Казахстан выступили за предотвращение размещения оружия в космосе

Россия и Казахстан будут прилагать усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
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