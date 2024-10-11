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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров набрал первые очки за «Бостон» – 2 передачи в матче с «Монреалем». У него 2 хита, 2 блока и «+1» за 18:47

Защитник «Брюинс» внес вклад в победу клуба над «Канадиенс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Это первые очки россиянина за новую команду в рамках регулярок лиги.

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