Глава Следкома России затребовал доклад о смерти астраханской девочки в больнице четырехлетней давности

До сих пор никто к ответственности за ошибку в диагнозе не привлечен. В информационный центр Сдедственного комитета России обратилась жительница Астраханской области, выразив несогласие с результатами установления обстоятельств смерти ее 14-летней дочери.
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