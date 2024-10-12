Samsung принесла пространные извинения инвесторам после неутешительных прогнозов по прибыли

Американский телеканал CNBC сообщил, что один из топов компании Samsung, а именно Чжун Ён Хён принёс извинения после того как этот производитель электроники опубликовал нерадостные прогнозы о своей прибыли за 3-й квартал 2024 года.
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