На Камчатке судят директора турфирмы по делу о гибели восьми туристов

Они погибли в сентябре 2022 года во время восхождения на Ключевский вулкан.В городском суде Петропавловска-Камчатского началось рассмотрение уголовного дела в отношении директора турфирмы, организовавшего смертельный тур на Ключевской вулкан.
Они погибли в сентябре 2022 года во время восхождения на Ключевский вулкан.В городском суде Петропавловска-Камчатского началось рассмотрение уголовного дела в отношении директора турфирмы, организовавшего смертельный тур на Ключевской вулкан.
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