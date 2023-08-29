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На Камчатке судят директора турфирмы по делу о гибели восьми туристов

На Камчатке судят директора турфирмы по делу о гибели восьми туристов

Они погибли в сентябре 2022 года во время восхождения на Ключевский вулкан.В городском суде Петропавловска-Камчатского началось рассмотрение уголовного дела в отношении директора турфирмы, организовавшего смертельный тур на Ключевской вулкан.

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