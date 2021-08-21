В Восточном военном округе в рамках акции «Дорога памяти» загружено более 209 тысяч материалов об участниках Великой Отечественной войны

Для оцифровки фотографий красноармейцев и тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта на территории воинских частей, соединений, военных комиссариатов, гарнизонных домов культуры округа развернуты пунктов загрузки данных.
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